Feirinha do Lago especial de Dia das Crianças

No dia 12 de outubro, a tradicional Feirinha do Lago em Canela/RS terá uma edição especial em comemoração ao Dia das Crianças. Das 9h às 13h, o Parque do Lago será palco de diversas atividades voltadas para toda a família, com destaque para as crianças. Será um dia cheio de diversão, consciência ambiental e adoção de animais.

Atividades para todas as idades:

– Pintura facial para crianças: Deixe a imaginação dos pequenos voar com coloridas pinturas faciais!

– Feira orgânica: Produtos frescos e de qualidade, direto dos produtores locais.

– Adoção de animais: Um espaço dedicado para quem deseja encontrar um novo amigo de quatro patas.

– Recolhimento de lixo eletrônico: Uma oportunidade para descartar corretamente aparelhos eletrônicos sem uso, colaborando com o meio ambiente.

Caso chova, o evento será transferido para o sábado seguinte, garantindo que todos possam aproveitar esse dia especial com segurança e conforto.

