NBA Park Gramado vai inaugurar Arena VR com tecnologia imersiva em outubro

Nova atração do parque permitirá aos visitantes vivenciarem a emoção do basquete em realidade virtual a partir do dia 17 de outubro.

O NBA Park, localizado em Gramado, anunciou a inauguração de sua mais nova atração: a Arena VR, que será aberta ao público no dia 17 de outubro de 2024. A novidade promete levar os visitantes a uma experiência imersiva no universo do basquete, utilizando tecnologia de realidade virtual.

Com cinco cabines equipadas, a Arena VR permite que os participantes sintam a adrenalina de estar em uma quadra de basquete virtual, competindo contra adversários em um ambiente interativo e dinâmico. A atração é uma das surpresas preparadas para o segundo semestre de 2024, após o parque comemorar um ano de atividades.

Além da nova atração, o NBA Park oferece diversas opções de entretenimento para todas as idades. O espaço conta com um museu com itens autografados por jogadores da NBA, jogos interativos, pocket shows, interação com mascotes, uma quadra oficial com telão suspenso e uma área kids. O complexo também dispõe de uma cafeteria, um restaurante com vista para a quadra e uma loja oficial da NBA.

Os ingressos para o parque estão disponíveis com preços promocionais a partir de R$ 59,90 para crianças e idosos, e R$ 129,90 para adultos, válidos apenas no mês de outubro. O NBA Park funciona de quarta a segunda, das 10h às 17h.

Para mais informações e atualizações, o público pode seguir o parque no Instagram: @nbaparkgramado.