Oktoberfest: Primeiro final de semana tem Jorge & Mateus, Hugo & Guilherme e Tenente Cascavel

A programação oficial da festa inicia no dia 10 de outubro, quinta-feira, com a Carreata do Chopp. A tradicional atração sairá de Campo Bom por volta do meio-dia e percorrerá as cidades da região até Igrejinha, onde chegará por volta das 20 horas, na Rua Coberta do Centro da cidade.

O primeiro dia de festa, 11 de outubro, sexta-feira, iniciará com a Alvorada Festiva às 6 horas. O Parque da Oktoberfest abrirá às 19 horas e às 19h30 acontecerá a Solenidade de Abertura da 35ª edição. Das 22 às 23 horas, a festa oferecerá um momento de Chopp em Dobro EISENBAHN PILSEN em todo parque. A dupla sertaneja Jorge & Mateus subirá ao palco principal à meia-noite. A programação cultural itinerante da noite ficará por conta dos Jogos Germânicos, apresentações de Polonaise e competição de Chopp em Metro. Além disso, nos diferentes espaços do parque acontecerão apresentações musicais de diversos estilos. As bandinhas típicas itinerantes serão Macega Show (19h) e Amigos do Caneco (19h30). Enquanto isso, no Pavilhão 2 estarão The Willers (20h), Rogério Magrão & Banda (22h) e Flor da Serra (1h30). Já na Lona terá a Banda 10 (22h30) e no Pavilhão do Kerb o público poderá conferir a Banda Exemplo (19h) e Super Banda Real (23h30). O espaço do Pub reunirá July Bueno (20h30), Leandro Almeida (22h) e Banda Feeling (23h30). Na madrugada, no Ginásio, o público se divertirá com música eletrônica na E-Oktober ao som de Turion (1h), Wingardium (2h), Capslock (3h) e Conection Max (4h).

A programação do primeiro Super Sábado da Oktober, dia 12 de outubro, iniciará ao meio-dia, com entrada franca até 16 horas. A partir das 14 horas, acontecerá o Desfile Oficial da Oktoberfest, com saída da Av. Presidente Castelo Branco em direção ao parque. Em caso de chuva, a atração será transferida para o dia 19 de outubro no mesmo horário. Já a partir das 15h30 terá bandinha típica com Jogos Germânicos na Lona e, após as 16 horas, iniciará o Agita Oktober com DJ Menegasso (16h) e DJ Karine Larre (18h), na Esplanada, ao lado do Pavilhão 2. Às 20 horas, a banda Tenente Cascavel subirá ao palco no Pavilhão 2. Das 21 às 22 horas, ocorrerá um momento de Chopp em Dobro EISENBAHN PILSEN, em todo o parque. Outra atividade que acontecerá neste dia será o Aquece Oktober, festa open bar de chopp pilsen em ambiente exclusivo, com ingresso adquirido à parte e programação especial.

As atrações musicais do dia incluem as bandinhas típicas itinerantes Macega Show (12h), Amigos do Caneco (12h), Verno & Cia (16h30) e Típica União (16h30). Já no Pavilhão 2 terá: Musical Quantum (12h), Banda 10 (22h) e Porto do Som (1h). Na Lona, o público poderá conferir os shows de: Real Madrid (13h30), Super Banda Santa Cruz (18h) e Banda Exemplo (23h30). O Pavilhão do Kerb, por sua vez, reunirá: Imigrante (12h), Super Banda Real (17h30) e Musical União (22h30). No Pub, Patrick Ávila (16h), Cristian Dutra (17h30), Grupo Só Uma Dica (19h), Felipe e Maxwell (20h30), Naye (22h) e Django y Los Basterds (23h30) animarão os visitantes. A programação cultural do dia terá Jogos Germânicos, apresentações de Polonaise e competição de Chopp em Metro.

O dia 13 de outubro será o primeiro domingo de festa e o parque abrirá às 10 horas, com entrada franca até 11 horas. Repleto de atividades culturais, o dia terá Jogos Germânicos Escolares a partir das 10 horas. Já a partir das 14 horas, acontecerão apresentações Artísticas, Culturais e Folclóricas, Jogos Germânicos e competição de Chopp em Metro. Das 15 às 16 horas, o público poderá aproveitar um momento de Chopp em Dobro EISENBAHN PILSEN, em todo o parque. Enquanto isso, das 15 às 20 horas, estreará a atração Oktober Tchê, no Ginásio, apresentando danças tradicionais gaúchas com participação especial do CTG Tiarayú e um baile com o Grupo Batendo na Marca. Às 20 horas, o show da dupla Hugo & Guilherme animará o público no palco principal. A programação musical do dia também terá bandinhas típicas itinerantes, com: Macega Show (10h), Romance Musical (10h30), Real Madrid (12h) e Canecão do Vale (15h). Já no Pavilhão 2 o público poderá aproveitar os shows de Musical Quantum (10h30), Super Banda Choppão (14h30) e Brilha Som (19h). No Pavilhão do Kerb as atrações incluirão: Imigrante (11h), Banda Periquito (15h30) e Super Banda Real (20h). Já no Pub, os shows ficarão por conta de Júnior Giehl (16h), Casal das Domingueiras (17h30), Giácomo Velasques (19h), Denner Machado (20h30) e Grupo Instinto Natural (22h). Na Lona, a Super Banda Santa Cruz (19h) animará o público.