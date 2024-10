Futsal Master de Canela – Segunda rodada é nesta sexta

O Campeonato de Futsal Master de Canela 2024 começou com disputas acirradas na primeira rodada. Com seis equipes participantes, a classificação após os primeiros jogos coloca a Galera da Estevão e o CRC/União Rancho Grande na liderança, ambos com 100% de aproveitamento. As duas equipes venceram seus confrontos iniciais e somam 3 pontos cada.

Próximos Jogos: