Rotary Club de Canela lança projeto de coleta seletiva em escolas municipais

Iniciativa “Ecoteca: reciclando conhecimentos” busca promover a educação ambiental e incentivar práticas sustentáveis

O Rotary Club de Canela-Inspiração, em parceria com o Fundo de Desenvolvimento Social do Sicoob, desenvolveu o projeto “Ecoteca: reciclando conhecimentos” com o objetivo de promover a educação ambiental nas escolas municipais de Canela. O projeto prevê a implementação de um sistema de coleta seletiva em 14 escolas de Ensino Fundamental e 8 escolas de Educação Infantil.

A iniciativa tem como objetivo conscientizar alunos, professores e funcionários sobre a importância da separação correta de resíduos, buscando reduzir o volume de lixo enviado aos aterros sanitários e promover práticas sustentáveis. Com a instalação de lixeiras para coleta seletiva nas escolas, a comunidade escolar terá um recurso pedagógico prático para desenvolver o hábito de separar o lixo, impactando positivamente as famílias e a comunidade como um todo ao promover a preservação do meio ambiente.