Vila Joaquina celebra o Dia das Crianças com festa cheia de criatividade e diversão

Evento gratuito no dia 13 de outubro contará com música, teatro, oficinas e atividades lúdicas para toda a família

No próximo domingo, 13 de outubro, a Vila Joaquina se transformará em um espaço dedicado à celebração do Dia na Vila Joaquina – Especial Dia das Crianças, um evento repleto de brincadeiras, música e criatividade, pensado para crianças e suas famílias. A programação tem início às 13h, garantindo uma tarde de muita diversão.

A programação começa com a animação do DJ Palhaço Binoco e segue com a contação de histórias ‘Galáxia das Artes’, uma fábula que explora a imaginação e as cores. A parte musical ficará por conta de Matheus Tomazelli e Milena Fioravante, com um show de voz e violão, além da apresentação do Coral Infantil Etnias de Gramado, sob a regência de Magali Bielski.

As crianças também poderão se divertir com ‘Os Bichões’ e assistir à peça de teatro de bonecos ‘De Grão em Grão’. O Bando Lúdico promete envolver o público com releituras musicais que agradarão tanto os pequenos quanto os adultos. Para quem gosta de atividades manuais, a oficina ‘Artistando: Da Imaginação ao Tátil’ permitirá a criação de objetos com materiais reciclados.

O evento ainda terá uma vivência especial para o Dia Mundial do Bambolê com a oficina ‘Corpos em Órbita’, aberta a todas as idades. O encerramento será com a exibição do filme Minhocas pelo Gramado Cineclube.

O Dia na Vila Joaquina é uma iniciativa da Vó Zezé Arte Consciente, financiado pela Lei Paulo Gustavo, e a entrada é gratuita para todas as idades.