Primeiro domingo da 35ª Oktoberfest de Igrejinha reúne famílias e amigos em clima festivo

Dupla sertaneja Hugo e Guilherme anima o público na maior festa comunitária do país.

Neste domingo (13), sob um céu ensolarado, a 35ª edição da Oktoberfest de Igrejinha atraiu um grande público em busca de cultura, música e gastronomia típica germânica. A festa, que acontece no Parque Almiro Grings até 20 de outubro, trouxe diversas atrações artísticas e o famoso chopp.

A programação começou cedo, com a realização dos Jogos Germânicos Escolares e, à tarde, o público pode desfrutar de apresentações culturais e da tradicional competição de Chopp em Metro. Um dos momentos marcantes do dia foi a inauguração do Oktober Tchê, no Ginásio, que contou com danças tradicionais gaúchas, destacando a participação de grupos locais, como o CTG Os Tauras da Colina e o CTG Sentinela da Tradição. “O Oktober Tchê foi uma iniciativa criada para homenagear os gaúchos que acolheram o povo alemão. É também uma celebração pela reconstrução do parque após as enchentes de maio”, comentou Thais Volz Wiebling, coordenadora da Comissão de Relações Sociais da Amifest (Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha).

Foto: Diego Soares

A noite foi encerrada em grande estilo com o show da dupla Hugo e Guilherme, que agitou o público com sucessos como “Mal Feito” e “O Meu Coração está em Suas Mãos”. O show foi um dos mais aguardados da programação e atraiu uma multidão animada.

Além do show principal, os palcos do evento contaram com uma programação diversificada. Bandas como Macega Show e Real Madrid animaram os visitantes com suas apresentações, enquanto o Pavilhão do Kerb recebeu performances da Banda Periquito e Super Banda Real. No espaço Pub, artistas como Júnior Giehl e Denner Machado também fizeram a festa.

Os ingressos para a Oktoberfest de Igrejinha são vendidos no site oficial do evento e em pontos físicos. Para mais informações sobre a programação e ingressos, acesse www.oktoberfest.org.br.

Fotos: Cleiton Miguel