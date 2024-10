Sonho de Natal 2024 em Canela terá abertura oficial no dia 1º de novembro

Evento contará com decoração especial e programação diversificada até janeiro

A cidade de Canela está em contagem regressiva para o início do Sonho de Natal 2024, que terá sua abertura oficial no dia 1º de novembro. A festividade, que se estenderá até o início de janeiro, promete encantar moradores e visitantes com uma ampla programação, incluindo apresentações musicais, atividades especiais e a tradicional decoração natalina nas ruas da cidade.

Abertura e Decoração

No dia 26 de outubro, Canela receberá sua decoração natalina, transformando as ruas com luzes e enfeites festivos. A cerimônia oficial de abertura do Sonho de Natal ocorrerá em 1º de novembro, com destaque para a descida do Papai Noel na Catedral de Pedra, que seguirá até sua casinha na Praça João Corrêa, onde permanecerá para interagir com o público.

Principais Atrações

Entre os destaques da programação, estão a montagem dos pinheiros da ACIC – Nos Trilhos da Magia, que acontecerá no dia 25 de outubro, das 14h às 16h, na Avenida Júlio de Castilhos. A partir do dia 2 de novembro, todos os sábados, a Praça João Corrêa receberá a apresentação “O Natal de Anelise”, às 17h. O Multipalco também será palco de shows como “Christmas em Rock”, no dia 9 de novembro, e “Celebration”, em 16 de novembro, ambos às 19h45.

A Orquestra Dedilhaço, do Espírito Santo, se apresentará no dia 17 de novembro, às 17h, no Multipalco. Outros destaques incluem o “Natal Encantado”, organizado pela APAE, nos dias 30 de novembro e 21 de dezembro, além de apresentações locais no dia 28 de dezembro, culminando com o Concerto de Gaiteiros de Canela, às 18h, e o show do grupo Os Serranos, às 19h, ambos no Multipalco.

Atividades Especiais

A Casinha do Papai Noel, localizada na Praça João Corrêa, funcionará de quinta a domingo, das 13h às 21h em novembro, e diariamente no mesmo horário em dezembro, com horário especial nos dias 24 e 25, das 10h às 16h. A Vila de Artesanato Sonho de Natal estará aberta de domingo a sexta, das 10h às 21h, em frente ao Multipalco.

Além disso, a tradicional Descida do Papai Noel e a Luminata, realizada na Igreja Matriz, ocorrerão de 1º de novembro a 12 de janeiro, com sessões diárias de domingo a sexta, às 20h e 21h, e aos sábados, às 21h.