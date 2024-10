Suspeito de tentativa de homicídio no centro de Canela é preso em Caxias do Sul

Um homem foi baleado, no Centro de Canela, neste sábado (12), por volta das 13h45min, na Rua Prefeito João Alfredo, ao lado da Praça João Corrêa. Ele foi atingido por um tiro na cabeça e socorrido pelo SAMU, sendo encaminhado ao Hospital de Caridade de Canela. Atualmente, encontra-se internado em um Hospital de Caxias do Sul e é grave o seu estado de saúde.

Sobre o fato, imagens de câmeras de segurança, mostram dois automóveis, vindo da Rua Júlio de Castilhos e entrando, já lado a lado na Rua Prefeito João Alfredo. O homem, que será baleado a seguir, está em um veículo branco, que fecha a passagem de um Citroen C3 escuro.

Informações de populares revelaram que o condutor do carro branco é ex-companheiro da mulher que estava na carona do C3. O homem desce do carro, inicia-se uma discussão. Ele é baleado e o Citroen C3 deixa o local, dando ré e voltando para Júlio de Castilhos. O ex-companheiro ficou caído no meio da via.

Tudo indica que os dois homens se conheciam e já havia tido outros fatos envolvendo ambos e a mulher.

Pouco tempo depois, com apoio da Inteligência da Brigada Militar, guarnições do 12º BPM conseguiram interceptar o veículo e prender o suspeito na cidade de Caxias do Sul.

A prisão faz parte da Operação Cerco Fechado, que busca intensificar o combate à criminalidade na região.

A Polícia Civil de Canela segue investigando o caso, as identidades ainda não foram reveladas. O detalhe é que o atirado havia adquirido uma arma “fria” pouco tempo antes. A principal linha de investigação é de tentativa de homicídio.