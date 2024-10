Irmãos autores de chacina foram localizados em São Francisco de Paula

Após uma operação policial bem-sucedida, um casal de irmãos suspeitos de cometer um triplo homicídio em Passo Fundo, em 2020, foi localizado nesta terça-feira (10), na cidade de São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha.

Na segunda-feira (14), a Polícia Civil localizou, em uma propriedade rural de difícil acesso no interior de São Francisco de Paula, o esconderijo do casal de irmãos apontados como mandantes da Chacina da Cohab, ocorrida em 2020. A ação contou com o trabalho dos policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Passo Fundo, coordenados pela Delegada, Daniela de Oliveira Mineto, com apoio das DPs de Marau, São Francisco de Paula e Caxias do Sul.

Os policiais fizeram o cerco no local e conseguiram capturar Fernanda Rizotto, de 46 anos. O irmão dela, Claudiomiro Rizotto, fugiu pela mata. A polícia passou a noite na localidade e as buscas prosseguem nesta terça-feira (15), com apoio de demais Delegacias da região e da Brigada Militar.

A presa estava foragida junto com o irmão há quatro anos. Ela foi indiciada como uma das responsáveis pelo triplo homicídio ocorrido em 2020 na cidade Passo Fundo, quando três pessoas de uma mesma família foram mortas, dentre elas uma adolescente de 15 anos. O trabalho de inteligência para a captura dos foragidos foi intensificado após aparição dos irmãos em reportagem veiculada em rede nacional.

As mortes tiveram requintes de crueldade e foram contratadas após Eleandro Roso, marido de Fernanda Rizotto, ter relação extraconjugal e um filho com a funcionária da fazenda do casal, no interior de Casca. Os mortos foram a ex-funcionária, o irmão dela e uma sobrinha de 15 anos. Eleandro Roso e Luciano Costa dos Santos já estão presos e condenados pelo Tribunal do Júri.

Fernanda será levada para Passo Fundo para prestar depoimento e, após, encaminhada ao Presídio Regional.