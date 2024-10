Mostra de Teatro Lambe-Lambe, em Canela: Espetáculos que encantam

Sétima Mostra de Teatro Lambe-Lambe, ocorrerá no próximo sábado, 19, em Canela.

Serão espetáculos, simultâneos, de teatro de bonecos lambe-lambe, quando moradores e turistas poderão imergir espiando segredos dentro das casas de espetáculo com temáticas diferenciados, como “O Pequeno Príncipe e a Raposa” “e “O Pequeno Príncipe e o Reizinho” de Daiene Cliquet na qual é apresentado um pequeno trecho do clássico literário, produzido inteiramente com materiais ressignificados. Também farão parte Sandra Coelho e Leandro Maman do Grupo Éranos Círculo de Arte, de Itajaí/SC, apresentando os espetáculos o “A Visita” e o “O Rapto”, com recursos de projeção. O divertido “Come-come” com Juliana Graziela de Cuiabá/MT, “Lanche Rápido” com João Vasconcelos e “A Caixa” com Alex Kleine do Coletivo Caixa de Pandora de Porto Alegre, completam a programação.

O teatro lambe-lambe, criado em 1989 pelas pedagogas nordestinas Denise di Santos e Ismine Lima, é um tipo de teatro de animação que se realiza em um espaço cênico pequeno, geralmente uma caixa, e é apresentado para um público reduzido, um a dois espectadores por vez. O nome vem dos antigos fotógrafos de rua que usavam máquinas fotográficas em forma de caixa e revelavam as fotos lambendo o negativo.

Confira a programação:

11h – Complexo Esportivo Grande Canelinha – Vila Miná

15h – Estação Campos de Canella – Centro

* em caso de chuva ambas apresentações ocorrerão na Estação Campos de Canella

A Sétima Mostra de Teatro lambe-lambe, faz parte da programação do 4º Festival Bonecos Alegria, e é produzido por Daiene Cliquet Artes, com apoio cultural da Estação Campos de Canella.