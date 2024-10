Grupo Laços traz espetáculo “A Deusa da Minha Rua” para o Teatro Municipal de Canela

Apresentações de dança destacam a complexidade e beleza da figura feminina

O Grupo Laços Companhia de Dança, com sede em Porto Alegre, apresentará o espetáculo “A Deusa da Minha Rua” no Teatro Municipal de Canela, nos dias 26 de outubro, às 20h, e 27 de outubro de 2024, às 18h. Com classificação etária livre, o espetáculo promete uma performance leve, colorida e bem-humorada, que celebra a figura da mulher na sociedade, abordando também temas emocionais e questionamentos sobre a experiência feminina.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente por R$ 35,00 ou no local por R$ 50,00. Há descontos de meia-entrada para idosos, estudantes, doadores de sangue, professores e artistas com registro profissional, conforme a legislação vigente. Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais do grupo (linktr.ee/grupolacos).

Sinopse do Espetáculo

Em “A Deusa da Minha Rua”, o palco se transforma em um tributo à mulher, explorando a simplicidade e complexidade femininas com uma mistura de leveza, humor e profundidade emocional. O espetáculo aborda temas como envelhecimento, laços afetivos, dinâmicas familiares e padrões de beleza, utilizando diferentes estilos de dança para revelar a autenticidade e a multifacetada beleza da mulher. A experiência promete cativar e emocionar o público.

Sobre o Grupo Laços

Atuando há 17 anos, o Grupo Laços se destaca por seu hibridismo na formação de bailarinos, incorporando técnicas como ballet clássico, jazz, sapateado e danças contemporâneas, entre outras. O grupo é conhecido por valorizar a diversidade de repertórios corporais, proporcionando uma experiência de dança rica e plural. A preparação dos bailarinos inclui disciplinas como Gyrokinesis, Pilates e técnicas acrobáticas, garantindo longevidade artística e bem-estar físico.

A direção geral é de Izabela Gavioli e Lélio Santos, com coreografia de Izabela Gavioli.