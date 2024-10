Prefeitura de Gramado abre processo seletivo para contratação temporária de Orientador Educacional e Professores  

A Secretaria da Administração divulgou nesta quarta-feira (16), o edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária e cadastro reserva para os cargos de Orientador Educacional, Professor de Educação Infantil, Professor Bilíngue – Português e Libras, Professor de Educação Artística, Professor de Educação Física, Professor de Inglês e Professor de Matemática. As inscrições serão recebidas exclusivamente no Protocolo Geral da Prefeitura de Gramado, na Av. das Hortênsias, 2029, no período de 16/10/2024 a 22/10/2024.

O edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado está publicado integralmente no site do Município de Gramado, por meio do link www.gramado.rs.gov.br, através do caminho Secretarias -> Secretaria da Administração -> Processos Seletivos.