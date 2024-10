Rua Torta é também a Rua das Renas no 39º Natal Luz de Gramado

Um dos espaços mais tradicionais do Natal Luz de Gramado, sem dúvida, é a Rua das Renas, que está localizada junto à Rua Torta, um dos pontos turísticos mais fotografados de Gramado. No local, 14 artistas gramadenses expõem seu talento e expressam a sua identidade artística em peças que valorizam ainda mais o evento. A exposição das Renas Decoradas do 39º Natal Luz de Gramado é promovido pela Gramadotur, Autarquia Municipal realizadora do evento. Os artistas foram selecionados após uma fase de inscrição.

A exposição ao ar livre na Rua Torta de Gramado ficará aberta ao público até o final do evento, em 19 de janeiro.

Os artistas que estão expondo são:

– Neka Parmegiani

– Bia Macedo

– Carla Zanon

– Juliana Faber Martins

– Leili Cassales Kutt

– Marilei Caberlon Andreis

– Rosângela Teixeira

– Renata Guzenski

– Ricardo Veras

– Marta Jamila Breyer

– Jaine Teixeira Almanca

– Janice Teixeira

– Ana Birnbaum

– Sônia Costa

14_10_2024_39Natal Luz de Gramado – Artistas que pintaram as renas com Rosa Helena Pereira Volk e Tatiana Ferreira. Foto Cleiton Thiele/SerraPress

O 39º Natal Luz de Gramado acontece de 24 de outubro de 2024 até 19 de janeiro de 2025