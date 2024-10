Campeonato Municipal de Futsal Feminino segue eletrizante em Canela

Na última sexta-feira (11), a terceira rodada do Campeonato Municipal de Futsal Feminino de Canela trouxe novos confrontos e grandes momentos para o público que esteve presente no Ginásio Carlinhos da Vila.

Resultados da terceira rodada

Na primeira partida da noite, o Blackout atropelou o River Canela, com um impressionante placar de 10 a 0. O destaque foi Midiã, que balançou as redes seis vezes, enquanto Jordana contribuiu com dois gols. Julia e Karen também marcaram, completando a goleada.

Já o segundo jogo foi mais equilibrado, mas o Antes do Bar garantiu a vitória por 3 a 1 sobre o Boleiras. Nicolly Nunes marcou dois gols, enquanto Lavínia fechou o placar para o time vencedor. O gol de honra do Boleiras foi marcado por Bruna Flores.

Classificação Atualizada

1° Antes do Bar – 6 pontos | 2 jogos | 2 vitórias

2°Donna F.F. – 6 pontos | 2 jogos | 2 vitórias

3° Blackout – 6 pontos | 3 jogos | 2 vitórias

4° Boleiras – 0 pontos | 2 jogos | 0 vitórias

5° River Canela – 0 pontos | 3 jogos | 0 vitórias

Próxima rodada

A quarta rodada do campeonato está marcada para sexta-feira (18/10), com as seguintes partidas:

River Canela x Boleiras – 21h00

Donna F.F. x Antes do Bar – 22h00

Os jogos ocorrerão no Ginásio Carlinhos da Vila, e a Prefeitura de Canela, por meio do Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL), convida a comunidade a comparecer e apoiar as equipes.

Card: divulgação