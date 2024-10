Squad Verde vence Campeonato Municipal de Voleibol de Canela

Na quinta-feira, 17 de outubro, a final do Campeonato Municipal de Voleibol de Canela aconteceu no Ginásio Carlinhos da Vila. O Squad Verde venceu o Squad Preto, garantindo o título de campeão.

O terceiro lugar foi conquistado pela equipe GT Voleibol, e o Floki terminou na quarta colocação. O jogador Jorge Danilo Guimarães, do Squad Verde, foi eleito o MVP (Most Valuable Player) do campeonato.

Após mais de 25 anos, Canela voltou a ter um Campeonato de Voleibol Masculino oficial promovido pelo município. O ginásio estava lotado, com a presença de famílias que assistiram às duas partidas da final. Dentro desse espírito de novas competições, o Campeonato Municipal de Voleibol Feminino de Canela terá início já na próxima semana.