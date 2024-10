O Natal de Anelise: a tradição encantada dos bonecos

O espetáculo de teatro de bonecos “O Natal de Anelise” já se consagrou como uma das atrações aguardadas na Vila de Natal, do Natal Luz, em Gramado.

Após estrear no Sonho de Natal em 2022, a produção lúdica encanta o público há três temporadas, trazendo as curiosidades sobre a montagem da tradicional árvore de Natal.

Charlie Cliquet, responsável pela produção do espetáculo, comenta sobre a riqueza de detalhes históricos que o permeiam: “Cada personagem em fantoche traz uma perspectiva única sobre as transformações que a árvore de Natal passou ao longo dos séculos. É fascinante ver como conseguimos mesclar história e tradição de forma lúdica, criando uma experiência envolvente e educativa para as crianças, que aprendem e se divertem ao mesmo tempo.”

O Natal de Anelise – foto Cleiton Thiele Serra Press

Com interação direta entre os bonecos e o público, o espetáculo se torna uma experiência ativa e envolvente, onde os pequenos participam, se divertem e se encantam. A praça enche de famílias que, ansiosas, aguardam o início da apresentação, criando uma atmosfera mágica e repleta de expectativas.

O Natal de Anelise já se tornou uma tradição, conquistando tanto as crianças quanto seus pais, que buscam essa atração especial a cada ano. Um verdadeiro presente de Natal para toda a família!