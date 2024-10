Quartas de Final do Campeonato de Futsal Sub-15 de Canela agitam Ginásio Carlinhos da Vila

As quartas de final do Campeonato de Futsal Sub-15 de Canela foram realizadas na terça-feira, (15), no Ginásio Carlinhos da Vila, e teve muita emoção.

A primeira partida da rodada teve como destaque a vitória do ATLF/Toque de Letra, que derrotou a Associação Gaúcho por 4 a 0, com gols de Bernardo Seibert, Eduardo Angeli, João Fzvotz e Pedro Oliveira. Em seguida, o Educa Esportes Azul empatou em 1 a 1 com o Galera da Estevão (GDE). O gol do Educa foi anotado por João Alfredo Henck, enquanto Nick de Oliveira marcou para o GDE. Nos pênaltis, o Educa se saiu melhor, vencendo por 4 a 3.

Na terceira partida, a Associação Canelense A conseguiu uma vitória apertada sobre o Elite Futsal B, com um placar de 4 a 3. Vinícius Tavares foi o destaque, marcando três gols, enquanto João Vitor fez mais um. Do lado do Elite, Lorenzo Amaral se destacou com dois gols e Samuel de Azevedo também balançou as redes.

Por fim, o Elite Futsal A teve uma exibição convincente contra a Associação Sonho Olímpico, vencendo por 6 a 1. Aryel Correia brilhou na partida, anotando três gols, enquanto Henrique Bede, Henrique Mewius e Riquelme Ferreira completaram a goleada. O único gol da Associação Sonho Olímpico foi marcado por Erick Henrique.

Resultados Quartas de Final:

ATLF/Toque de Letra 4×0 Associação Gaúcho

Educa Esportes Azul 1 (4)x (3) 1 Galera da Estevão (GDE)

Elite Futsal B 3×4 Associação Canelense A

Associação Sonho Olímpico 1×6 Elite Futsal A

Com os resultados das quartas de final, as semifinais já estão agendadas para a próxima terça-feira (22), também no Ginásio Carlinhos da Vila.

Confira os confrontos:

ATLF/Toque de Letra x Educa Esportes Azul

Quando: Terça-feira, 22 de Outubro, às 20h00

Onde: Ginásio Carlinhos da Vila

Associação Canelense A x Elite Futsal A

Quando: Terça-feira, 22 de Outubro, às 20h30.

Onde: Ginásio Carlinhos da Vila

A Administração Municipal, por meio do Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL), convida a comunidade a prestigiar os jovens talentos do futsal canelense nesta fase do campeonato.