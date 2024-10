ADIB promove Semana Tcheca em Nova Petrópolis em comemoração à independência da República Tcheca

Exibição de filmes tchecos marca a programação organizada pela Associação dos Descendentes de Imigrantes da Boêmia

A Associação dos Descendentes de Imigrantes da Boêmia (ADIB) promove a Semana Tcheca em Nova Petrópolis em comemoração à Independência da República Tcheca, celebrada em 28 de outubro de 1918. A exibição de filmes tchecos em uma escola do Município e durante a Noite Tcheca marcam a programação deste ano.

A Noite Tcheca ocorre na quarta-feira, 30 de outubro, a partir das 19h, no Espaço Sicredi Nova Petrópolis, localizado em frente ao Parque Aldeia do Imigrante. A programação da Noite Tcheca contará com a exibição gratuita do filme tcheco “UM DIA, UM GATO (Až přijde kocour)” e, após, confraternização entre os presentes.

“Todos os associados à ADIB e interessados na cultura tcheca estão convidados a prestigiar, gratuitamente, a Noite Tcheca, que ocorre em comemoração à Independência da Tchequia. O evento é limitado a 70 pessoas e desejamos lotar o auditório”, convidou o presidente da Associação dos Descendentes de Imigrantes da Boêmia, Guilherme Stopassola Thiele.

Além da programação de 30 de outubro, durante a Semana Tcheca, haverá a exibição do filme “TRÊS AVELÃS PARA CINDERELA (Tři oříšky pro Popelku)” naEscola Estadual de Ensino Fundamental Padre Amstad, instituição de ensino localizada na Linha Imperial, uma das comunidades com maior presença de imigrantes boêmios em Nova Petrópolis.

A Semana Tcheca é uma realização da Associação dos Descendentes de Imigrantes da Boêmia (ADIB) e conta com o apoio do Consulado Geral da República Tcheca em São Paulo, Consulado Honorário de Porto Alegre, Associação Cultural Tcheca-Brasileira de Porto Alegre/RS e CzechArte.

SOBRE O FILME QUE SERÁ EXIBIDO NA NOITE TCHECA:

UM DIA, UM GATO (Až přijde kocour)

Direção: Vojtěch Jasný | Tchecoslováquia, 1963

Duração: 99 minutos | Classificação indicativa: 14 anos

Sinopse: Os moradores de um vilarejo assistem ao espetáculo de um mágico e seu gato, que usa óculos e, quando os tira, tem o poder de mudar a cor das pessoas à sua volta de acordo com o caráter delas. O fato assusta os adultos do lugar, que veem o animal como uma ameaça, mas, ao mesmo tempo, atrai todas as crianças da vila. Um dos filmes tchecos mais aclamados de todos os tempos, que mudou a história do Cinema.

SOBRE O FILME QUE SERÁ EXIBIDO NA ESCOLA:

TRÊS AVELÃS PARA CINDERELA (Tři oříšky pro Popelku)

Direção: Václav Vorlíček | Tchecoslováquia, 1973

Duração: 84 minutos | Classificação indicativa: livre

Sinopse:Popelka (Cinderela) é uma valente garota que vive com sua madrasta e suas meias-irmãs. Quando recebe três avelãs mágicas, sua vida muda completamente. O conto de fadas tcheco mais popular de todos os tempos.

