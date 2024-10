O Campeonato Municipal de Vôlei Feminino terá início amanhã, 23 de outubro, no Ginásio Carlinhos da Vila, em Canela. Quatro equipes disputarão o título, com os primeiros jogos marcados para as 20h. A AABB enfrentará As Gurias, enquanto R7/Squad jogará contra o Toque de Pele.