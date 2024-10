Gramado Cineclube realiza o Dia Internacional da Animação neste fim de semana

O Dia Internacional da Animação (DIA) ocorrerá em Gramado neste fim de semana, promovido pelo Gramado Cineclube e com recursos de acessibilidade. Este evento será a primeira vez que a cidade participa e integra uma programação que abrange mais de 200 cidades brasileiras e 30 países.

No domingo, 27 de outubro, a Praça das Castanheiras, no bairro Floresta, receberá a exibição de 12 curtas-metragens a partir das 19h. A entrada é gratuita e a programação é indicada para crianças de todas as idades, com opções de entretenimento também para adultos. A seleção inclui curtas premiados e inéditos, abrangendo temas variados, como a Mostra Ambiental. Alguns filmes terão tradução em libras e audiodescrição para atender pessoas com deficiências visual e auditiva.

No sábado, 26 de outubro, haverá uma prévia do DIA com a exibição de dois curtas. O destaque será o clássico “Asas do Desejo”, do diretor alemão Wim Wenders, recomendado para maiores de 14 anos.

O Dia Internacional da Animação tem origem em 2002, em homenagem à primeira projeção pública de imagens animadas realizada por Charles-Émile Reynaud em 28 de outubro de 1892. No Brasil, a comemoração ocorre há 21 anos.

Programação do DIA em Gramado

Domingo, 27 de outubro:

Exibição de 12 curtas-metragens.

Sábado, 26 de outubro (prévia):

Exibição de dois curtas, incluindo “Asas do Desejo”.

Seleção de Curta-Metragens

Mostra Internacional:

“Después del eclipse”

Técnica: Stop motion

Direção: Bea Blankenhorst

Origem: Argentina

Sinopse: Em uma pequena cidade argentina dos anos 1920, dois jovens apaixonados enfrentam preconceitos enquanto aguardam uma festa.

“Le renard et l’oisille”

Técnica: 3D

Direção: Fred & Sam Guillaume

Origem: Suíça

Sinopse: Uma raposa solitária improvisa a paternidade de um bebê pássaro recém-nascido, formando uma nova família.

Mostra Nacional:

“Maré Braba”

Técnica: Stop motion

Direção: Pamela Pelegrino

Origem: Ceará

Mostra Gaúcha:

“Novela”

Técnica: 2D

Direção: Otto Guerra

Origem: Porto Alegre

Mostra Ambiental (com acessibilidade):

“Panapanã”

Técnica: Animação 2D, motion design e stop motion

Direção: Matheus Marins

Origem: Pernambuco

Mostra Infantil (com acessibilidade):

“Manu sonha com onças”

Técnica: 3D/colagem

Direção: Daniel Og

Origem: Rio de Janeiro

Para mais informações, acesse o site oficial do evento: Dia Internacional da Animação