Educação Financeira: Quando os fatores externos impactam o seu negócio

Caro leitor, essa semana o Rio Grande do Sul e principalmente nós da Serra Gaúcha ficamos muito esperançosos com a RETOMADA do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Nunca sentimos tanto a baixa do setor turístico como em maio, nem mesmo na pandemia. E jamais podíamos prever algo como o que aconteceu, foram cinco meses sem voos, isto é, sem chegada de turistas.

O que tudo isso que aconteceu no setor turístico nos ensinou? Que é muito importante dominar os fatores internos da empresa, aquilo que está sob nosso domínio e depende exclusivamente da gestão para dar certo. Já que os fatores externos não conseguimos controlar, pois são constituídos por variáveis externas à organização e podem influenciar positiva ou negativamente o desempenho, operações e ambiente de negócios.

Alguns exemplos muito comuns de fatores externos são a economia, pois as flutuações econômicas, como recessões ou crescimento econômico, podem afetar a demanda por produtos e serviços da empresa, bem como seu poder de compra. A concorrência, assim como fornecedores que podem influenciar a participação de mercado, preços, estratégias de marketing e diferenciação de produtos. No caso dos fornecedores afetar a cadeia de suprimentos.

Outros fatores são as inovações tecnológicas que exigem adaptação constante. E as regulamentações governamentais que são as leis, regulamentos e políticas governamentais que podem afetar a forma como a empresa opera, produz e comercializa seus produtos.

E as condições climáticas que vão encerrar a nossa lista de hoje, muita chuva ou seca, impactam diretamente o funcionamento dos negócios das mais variadas formas.

Mas nem tudo o que acontece no cenário externo representa uma crise em potencial, os fatores externos podem indicar oportunidades para encontrar soluções eficientes, que antecipam necessidades do mercado e colocam a empresa um passo à frente dos concorrentes. Porém para isso, é preciso estar atento ao que acontece entorno da empresa, muitas vezes estamos tão focados na operação interna que esquecemos da parte estratégica.

Já dizia o escritor Alan Lakein – planejar é trazer o futuro para o presente para que você possa fazer algo agora. E se não podemos dominar aquilo que não está ao nosso alcance, então uma ótima estratégia é fazer o melhor no que podemos, já será 50% do caminho andado!