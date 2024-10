Gramado receberá evento de Futebol Master promovido pela AFIA SOCCER em 2025

A Administração Municipal segue trabalhando para promover o turismo esportivo em Gramado. Por meio de uma articulação entre a Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Turismo, Governo do Estado e Convention & Visitors Bureau, o município receberá um evento realizado pela Associação de Futebol Internacional Amador (AFIA). Conhecida por ser a maior entidade promotora de copas de futebol para atletas masters (de 35 a 70 anos) do mundo, a AFIA reunirá 28 delegações em Gramado para uma disputa que terá 32 jogos entre os dias 30 de março a 6 abril de 2025.

As equipes serão distribuídas por idade, em quatro categorias: Gold (50+), Platinum (55+), Diamond (60+) e Sapphire (65+). Além do Rio Grande do Sul, estarão representados os estados do Amazonas, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Pernambuco e São Paulo. São esperadas 800 pessoas entre atletas e familiares, que prometem movimentar não só as estruturas esportivas do município, mas também os espaços de gastronomia, hotelaria e entretenimento.



“Já sabemos que aliar o turismo ao esporte traz muitos benefícios para a cidade e ficamos felizes com mais esse evento chegando. Investimos nas estruturas esportivas pensando no bem-estar da comunidade, mas também vendo esses espaços como atrativos para competições como essa, que movimentam toda a nossa economia”, destaca o prefeito Nestor Tissot.