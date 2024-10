Happy hour é atração da Oktoberfest no Alpen Park nesta sexta-feira, dia 25

Com entrada gratuita, a Oktoberfest no Alpen Park segue repleta de atrações até o dia 17 de novembro. Nesta sexta-feira, 25, o parque fica aberto até mais tarde para o happy hour da Oktober, que terá chopp em dobro das 17h30 às 18h30. O Alpen funciona até às 20h e as atrações operam até às 18h. Neste dia, quem visitar o parque vestido com traje típico, ganha um chopp de 400 ml.

Em parceria com a Cervejaria Imigração e com patrocínio cultural da Sicredi Pioneira, a programação inclui apresentação da Bandinha Típica Imigrante e música ao vivo com Deivid Wallauer. O happy hour oferece, ainda, Jogos Germânicos: Roleta Humana, Chopp em Metro e Esqui em Grupo. Todas as atividades do evento são gratuitas. Em caso de chuva, o happy hour será transferido para a próxima sexta-feira, dia 1°.

PROGRAMAÇÃO INTENSA

Além do happy hour na sexta, o final de semana de Oktober no Alpen terá programação cultural e jogos típicos no sábado e domingo. O parque recebeu decoração temática e espaços instagramáveis. Em seu primeiro final de semana, o evento, que começou em 17 de outubro, contou com boa participação do público prestigiando as atrações. “Nossa proposta é criar atividades que enriqueçam a experiência do visitante nesta retomada do turismo a partir da reabertura do Aeroporto de Porto Alegre. O Alpen e os nossos parceiros neste evento possuem fortes ligações com a Alemanha. Nosso trenó, o primeiro trenó alpino do Brasil, é importado da Alemanha. Também temos a Vila Alpina, que é inspirada nos alpes europeus. Estamos comemorando juntos o Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil. Nada melhor do que um happy hour para abrilhantar nossa comemoração”, afirma a gerente de Relacionamento do Alpen, Samanta Vasques.

O Alpen Park fica na Rodovia Arnaldo Oppitz, 901, a cinco minutos da Catedral de Pedra de Canela e funciona diariamente, das 9h às 17h20. Mais informações em www.alpenpark.com.br e em @alpenpark no Instagram.

PROGRAMAÇÃO DO FINAL DE SEMANA

Sexta-feira – 25 de outubro

15h30: Bandinha Típica Imigrante

16h30: Deivid Wallauer

17h30: Bandinha Típica Imigrante

18h30: Deivid Wallauer

Sábado – 26 de outubro

11h: Jogos Germânicos: Roleta Humana

12h: Pintura Facial

12h: Chopp em Metro

15h: Jogos Germânicos: Esqui em Grupo

15h30: Grupo Folclórico Freundschaftsreis

16h: Jogos Germânicos: Roleta Humana

Domingo – 27 de outubro

11h: Jogos Germânicos: Roleta Humana

12h: Pintura Facial

12h: Chopp em Metro

15h: Jogos Germânicos: Esqui em Grupo

15h30: Deivid Wallauer

16h: Jogos Germânicos: Roleta Humana