R7/Squad e AABB dominam a estreia do Campeonato Municipal de Vôlei Feminino 2024 em Canela

Canela – A noite de quarta-feira (23) marcou o início do Campeonato Municipal de Vôlei Feminino de Canela, com dois confrontos eletrizantes no Ginásio Carlinhos da Vila. Na partida de abertura, a equipe R7/Squad brilhou ao vencer a atual campeã, Toque de Pele, por 2 sets a 0, em uma performance consistente.

Toque de Pele

Logo em seguida, foi a vez da estreante AABB mostrar sua força, superando As Gurias Voleibol também por 2 sets a 0, provando que veio para disputar de igual para igual a busca pelo título.

AABB

O torneio, composto pelas quatro equipes que estiveram em quadra, seguirá o formato de todos contra todos. Ao final da fase classificatória, as duas melhores colocadas decidirão o título, enquanto as outras duas disputarão o terceiro lugar.

As partidas do Municipal de Vôlei Feminino acontecem sempre nas noites de quarta-feira, prometendo muitas emoções e rivalidade ao longo das próximas rodadas.