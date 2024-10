39º Natal Luz tem início em Gramado

Evento começou oficialmente nesta quinta (24) e segue até 19 de janeiro transformando o destino na cidade mais natalina do Brasil.

É oficial, até 19 de janeiro de 2025 Gramado é a cidade do Natal Luz. A 39ª edição do maior evento natalino do Brasil foi oficialmente aberta na noite desta quinta-feira, 24, em uma cerimônia com encantamento, música e a presença do Papai Noel, recebendo a chave da cidade.

A abertura oficial resgatou a história do evento e aconteceu na Rua Coberta completamente iluminada pelas luzes da decoração e lotada de turistas. A ocasião contou com a presença de convidados, autoridades e imprensa.

24_10_2024_39Natal Luz de Gramado – Abertura ofical com a Orquestra Sinfonica de Gramado. Foto Cleiton Thiele/SerraPress

Rosa Helena Volk, presidente da Gramadotur, autarquia municipal responsável pelos eventos oficiais da cidade, destacou a participação da comunidade. “O que realizamos aqui é o maior evento natalino do Brasil, com 88 dias de atrações. Mas não é só no tamanho que o Natal Luz é importante, é também na qualidade de tudo que fazemos aqui. E isso fazemos com a nossa comunidade. São mais de duas mil pessoas trabalhando diretamente no evento. São gramadenses queridos e dedicados. E temos toda uma comunidade que se enfeita, que se veste de alegria para receber mais de dois milhões de visitantes neste período”, celebrou.

O gramadense Caio Tomazeli, atual Secretário de Comunicação do Rio Grande do Sul, também esteve presente e enalteceu a grandeza do evento e sua visibilidade nacional ao revelar que em recente pesquisa, o Natal Luz foi o evento mais lembrado pelos brasileiros, superando inclusive o carnaval.

Ronaldo Santini, Secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, representou o governador Eduardo Leite. Ele destacou a reabertura do Aeroporto Salgado Filho e a ajuda de outros estados brasileiros durante as enchentes de maio, reforçando a importância do turismo para a retomada do estado.

“A forma de agradecer a todos vocês é acolhendo a cada um que chega aqui com muita alegria, com muita disposição, com muita intensidade. O único perigo para vir ao Rio Grande do Sul agora é o de se apaixonar e nunca mais querer voltar para os seus estados. Estamos prontos, estamos reconectados. Nosso aeroporto voltou e junto voltou a esperança de que neste Natal, além do abraço do nosso velho Noel, nós queremos renascer com cada um de vocês na fé, na esperança, mas acima de tudo, no turismo que vai fazer com que o nosso Rio Grande volte a ser o desejo de todos”, disse.

A Orquestra Sinfônica de Gramado, acompanhada do coral Vozes de Gramado e de solistas, deixou a cerimônia ainda mais especial e emocionante em um concerto trazendo o clima de Natal que permanecerá na cidade até o final do evento. Entre os clássicos apresentados estavam ‘Let It Snow! Let It Snow’, ‘All I Want for Christmas Is You’, ‘My Favourite Time of Year’ e ‘Noite Feliz’.

24_10_2024_39Natal Luz de Gramado – Abertura ofical com a Orquestra Sinfonica de Gramado. Foto Cleiton Thiele/SerraPress

A noite contou ainda com a participação da Roda Sinfônica, uma das alegorias que fazem parte do O Grande Desfile de Natal, espetáculo que estreia sexta-feira. Ao final, o público acompanhou o momento simbólico em que o prefeito Nestor Tissot fez a entrega da chave da cidade ao Papai Noel.

O Grande Desfile de Natal estreia nesta sexta-feira (25)

Nesta sexta-feira, 25 de outubro, estreia O Grande Desfile de Natal às 20h. Este ano, o espetáculo retorna para o centro de Gramado na Avenida das Hortênsias, junto aos arcos luminosos, aproximando a atração dos moradores.

Ele contará o enredo de uma pequena cidade que acorda para uma das datas mais importantes do ano: o Natal. São 14 carros alegóricos e 400 personagens divididos em alegorias que terão sua passagem sincronizada com efeitos de som e luzes. Ao final, a chegada do Papai Noel é celebrada com neve, surpreendendo os espectadores. Em torno de 900 pessoas participam da organização do espetáculo.

Os ingressos para esta e outras sessões do O Grande Desfile de Natal e do Nativitaten, que estreia sábado no lago do Serra Park, podem ser adquiridos no site oficial do evento: www.natalluzdegramado.com.br.

PROGRAMAÇÃO DOS PRÓXIMOS DIAS:

25 de outubro (sexta-feira)

16h: A Boneca Encantada – Vila de Natal (Avenida Borges de Medeiros, 1848, Gramado)

18h: Candy Bellotto – Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30, Gramado)

20h: O Grande Desfile de Natal (Avenida das Hortênsias) – acesso mediante ingresso

26 de outubro (sábado)

11h: Vozes de Gramado – Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30, Gramado)

15h: Tannenbaumfest – Pelas quadras centras da Avenida Borges de Medeiros

16h: O Natal De Anelize – Vila de Natal (Avenida Borges de Medeiros, 1848, Gramado)

18h: Candy Bellotto – Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30, Gramado)

20h: Nativitaten – Serra Park – acesso mediante ingresso

27 de outubro (domingo)

11h: O Encanto Mágico de Natal – Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30, Gramado)

16h: Show de Mágica – Vila de Natal (Avenida Borges de Medeiros, 1848, Gramado )

18h: Jazz Cinnammon – Rua Coberta (Rua Madre Verônica, 30, Gramado)

20h: O Grande Desfile de Natal (Avenida das Hortênsias) – acesso mediante ingresso

Todos os dias, das 9h às 21h, a Vila de Natal recebe visitantes na Praça das Etnias. É lá que também está localizada a Casa do Papai Noel.

Confira a programação completa: 39º NATAL LUZ DE GRAMADO



O 39º Natal Luz de Gramado acontece de 24 de outubro de 2024 até 19 de janeiro de 2025 e é apresentado por Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Bradesco. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio da Stemac Grupos Geradores. A participação Especial é do Governo do Rio Grande do Sul. O copatrocínio é da Coca-Cola. O apoio é da Havan, Vinícola Miolo, Hasam Group, RBT Internet, Sulgás e Kia Brasil. A hospedagem oficial é da Laghetto. O evento tem como colaboradores a Corsan – nossa natureza movimenta o Rio Grande, Tramontina, Hospital Moinhos de Vento e Cerveza Patagonia – beba com moderação. O agente cultural é AM Produções. A promoção é da Prefeitura Municipal de Gramado. Financiamento Pró-Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realização da Gramadotur, Ministério da Cultura, Governo Federal – Brasil, União e Reconstrução.