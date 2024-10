Stories – Edição 644

O Pasteleiro voltou!!!! Aquele lugar que marcou a vida de muitas pessoas em Canela, está de volta. O Pasteleiro, sob o comando do Paulo André da Rosa, está localizado no prédio Auxiliadora, ao lado da Catedral de Pedra. O espaço conta com uma ambientação que traduz o resgate histórico dos eventos da cidade e claro, seus pastéis que levam nomes de icônicos filmes.

Paulo André com a artista Beth Bado e o boneco Carlão, que deixaram o evento cheio de energia e muitas emoções.

O idealizador recebeu amigos, imprensa e empresários, assim como o Alan Erthal, sócio do Magnólia.

Os empresários Irane Land e Telmo Freitas, que tiveram a Cristais de Gramado como Marca Amiga do Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado, prestigiaram o Festim, evento de encerramento da edição, que aconteceu no Hotel Buona Vitta, no Don Milo Cucina. O jantar teve participação do Chef residente Diogo Menezes, vencedor do concurso Melhor Chef e elaborado pelo Chef convidado, o mineiro Felipe Rameh.

Créditos: Cleiton Thiele

Patricia Oliveira inaugura imobiliária com atendimento personalizado na capital Com 20 anos de experiência na venda de imóveis na capital, a corretora Patricia Oliveira acaba de inaugurar Port Conexão Imobiliária. Próximo ao Pontal e ao BarraShoppingSul o empreendimento está localizado na rua Estevão Cruz, 78, no bairro Cristal, em Porto Alegre. O foco da Port Conexão imobiliária é identificar o imóvel mais adequado para seus clientes.

Créditos: Fernanda Alves Fotografia

Larissa Furlan Zanettini brilhou em Harvard em treinamento para executivas e empreendedoras brasileiras entre o final de setembro e o início de outubro. A advogada mediadora de conflitos, que é Coordenadora da Comissão de Mediação da OAB Caxias do Sul, foi única gaúcha no programa de educação executiva do Workshop Theory and Tools of the Harvard Negociation Project direcionado a empreendedoras brasileiras. Larissa agora compartilha o conhecimento advindo do “berço da negociação integrativa”, também nos treinamentos corporativos da Optimi Mediação, empresa que é sócia-fundadora.

Foto: Ariane Tomazzoni, divulgação