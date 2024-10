Educa Esportes e Elite Futsal decidem o título do Sub-15 de Futsal em Canela

Na noite de terça-feira, 22 de outubro, foram definidos os finalistas do Campeonato Municipal de Futsal Sub-15 em Canela. As disputas das semifinais ocorreram no Ginásio Carlinhos da Vila e resultaram em dois confrontos emocionantes.

No primeiro jogo, a equipe da Associação Canelense A enfrentou o Elite Futsal A. O Elite Futsal levou a melhor, vencendo por 4 a 2 e garantindo sua vaga na final. Em seguida, ATLF e Educa Esportes Azul protagonizaram um duelo equilibrado que terminou empatado em 1 a 1 no tempo normal. A decisão foi para os pênaltis, onde Educa Esportes Azul saiu vitoriosa por 4 a 2.

Com esses resultados, a grande final será realizada na próxima terça-feira, 29 de outubro. Às 20h, ATLF e Associação Canelense A entram em quadra para disputar o 3º lugar. Logo depois, às 20h30, Educa Esportes Azul e Elite Futsal A se enfrentarão pelo título do Sub-15.

A expectativa é de mais uma noite de grandes emoções no Ginásio Carlinhos da Vila, com a definição dos campeões desta edição. O Portal da Folha transmite os dois jogos ao vivo, pelo seu canal no YouTube, no link: https://www.youtube.com/live/2zXzPhODKEI

