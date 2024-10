MACRS e Canela Instituto de Fotografia e Artes Visuais inauguram exposição de fotografias

“Photo-Síntese” marca o encerramento das atividades do InstitutoNo dia 7 de novembro, a partir das 18h, o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS), instituição da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), e o Canela Instituto de Fotografia e Artes Visuais, inauguram na Galeria Sotero Cosme, 6º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), a exposição “

Photo-Síntese”. A mostra celebra o encerramento das atividades do Canela Instituto de Fotografia e Artes Visuais, que conta com uma jornada de mais de uma década transformando a cidade de Canela em um verdadeiro epicentro de criatividade, diálogo e experimentação fotográfica no Brasil. Com entrada gratuita, a exposição pode ser conferida até o dia 24 de novembro.

“Photo-Síntese” é uma retrospectiva que destaca a importância de um dos mais relevantes projetos dedicados à fotografia no País. Ao longo dos anos, o Instituto foi uma plataforma para a liberdade de expressão e o intercâmbio de ideias, abrindo espaço para fotógrafos de diversas vertentes e origens. A exposição apresenta uma seleção de obras dos mais renomados fotógrafos brasileiros e talentos emergentes, que encontraram no Instituto uma plataforma de visibilidade e inovação.O Canela Instituto de Fotografia e Artes Visuais consolidou-se como um espaço de reflexão sobre a imagem e seu papel na cultura contemporânea, promovendo exposições de grandes nomes das artes visuais e da fotografia. Ao longo de sua trajetória, o projeto de maior impacto do Instituto, o

Canela Foto Workshops, tornou-se um dos encontros de fotografia mais longevos e prestigiados do Brasil. Durante 22 anos, reuniu fotógrafos, pensadores e entusiastas do mundo todo, criando um ambiente de diálogo entre a produção de imagens, a reflexão crítica e a inovação na linguagem visual.Com parte da sua coleção sendo incorporada ao acervo do MACRS e outra parte sendo disponibilizada ao público por meio de um leilão,

“Photo-Síntese” é um tributo ao legado do Instituto e à sua contribuição para o desenvolvimento da fotografia no Brasil. A mostra celebra a liberdade criativa e o intercâmbio de ideias, pilares fundamentais da instituição, e destaca o impacto duradouro de sua missão.A exposição pode ser visitada de terça a domingo, das 10h às 19h, na Galeria Sotero Cosme, 6º andar da CCMQ.

Serviço

“Photo-Síntese”

Quando: 7 de novembro, a partir das 18h

Onde: Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS) – Galeria Sotero Cosme, 6º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736 – Centro Histórico – Porto Alegre, RS)

entrada livre