Futsal Sub-15 de Canela: Elite Futsal é o grande campeão!

A última quarta-feira, dia 29, foi marcada por uma grande festa esportiva no Ginásio Carlinhos da Vila. A final do Campeonato Municipal de Futsal Sub-15 de Canela reuniu famílias um público apaixonado, que lotou as arquibancadas para acompanhar os jovens talentos em ação.

A disputa pelo terceiro lugar foi entre Toque de Letra e Associação Canelense A, com o Toque de Letra levando a melhor por 3 a 0 e garantindo a medalha de bronze.

Na grande final, o Elite Futsal A dominou a partida e conquistou o título de campeão. Com um placar expressivo, a equipe mostrou superioridade em quadra e levantou a taça, vencendo por 4 x 0.

O Campeonato Municipal De Futsal Sub-15 de Canela mais uma vez demonstrou a força do esporte na cidade, revelando novos talentos e proporcionando momentos de muita emoção para os atletas e torcedores.

Confira os destaques do Campeonato:

Destaque da Final: Davi Jentz – Elite A

Destaque do Campeonato: Henrique Bede Marques – Elite A

Melhor Treinador: William Boeira – Elite A

Artilheiro: Eduardo Angeli – ATLF

Defesa Menos Vazada: ATLF

Disciplina: Galera da Estevão

4º Lugar: Associação Canelense A

3º Lugar: ATLF

Vice-Campeão: Educa Esportes Azul

Campeão: Elite Futsal A

Lances da Final