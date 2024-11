A magia do Sonho de Natal 2024 em Canela: abertura oficial com cerimônia especial nesta sexta-feira

A Prefeitura Municipal de Canela convida a comunidade e visitantes para o início oficial do Sonho de Natal 2024, que promete iluminar a cidade com uma série de encantadoras atrações natalinas até o início de janeiro. A abertura será marcada por uma cerimônia especial nesta sexta-feira, 1º de novembro, com um dos momentos mais aguardados: a tradicional descida do Papai Noel na imponente Catedral de Pedra. Em seguida, o bom velhinho fará o caminho até sua casinha na Praça João Corrêa, onde recepcionará o público com muito carisma e calor natalino.

Além da emocionante chegada de Papai Noel, o evento abre as portas para uma extensa programação que reúne atividades culturais, espetáculos musicais, apresentações teatrais, decoração natalina, e muito mais. “O Sonho de Natal em Canela é um evento para toda a família, um momento especial de celebração e união, em que buscamos proporcionar aos visitantes uma experiência mágica e inesquecível,” comenta Gilmar Ferreira Secretário de Turismo e Cultura de Canela

A cidade, já preparada com enfeites e iluminação temática, será palco de diversas atividades ao longo dos próximos meses, com destaque para os espetáculos diários “Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel”, na Catedral de Pedra, que incluem a emocionante descida do Papai Noel em dias específicos. A programação também abrange atrações como o “Natal de Anelise”, que acontece todos os sábados na Praça João Corrêa, e uma série de apresentações musicais e culturais no Multipalco.

Confira abaixo a programação completa do Sonho de Natal 2024 e venha viver a magia do Natal em Canela!

PROGRAMAÇÃO SONHO DE NATAL 2024

A partir de 09/11 até 04/01 (sábados):

– 17h – O NATAL DE ANELISE na Praça João Corrêa.

Eventos no Multipalco:

– 16/11 (sábado): 19h45 – Celebration

– 17/11 (domingo): 17h – Orquestra Dedilharcos

– 23/11 (sábado): 19h45 – Rafa Schuller – Christmas Rock

– 29/11 (sexta-feira): 19h45 – Rafa Schuller – Christmas Rock

– 30/11 (sábado):19h45 – Natal Encantado – APAE

– 07/12 (sábado): 19h45 – Orquestra Teutônia

– 14/12 (sábado):19h45 – Celebration

– 21/12 (sábado):19h45 – Natal Encantado – APAE

– 28/12 (sábado):

– 10h às 17h – Apresentações locais, de hora em hora, em vários pontos centrais da cidade

– 18h – Concerto de Gaiteiros de Canela

– 19h – Os Serranos

Casinha do Papai Noel – Praça João Corrêa, Central de Informações

– Novembro: quinta a domingo, das 13h às 21h

– Dezembro: diariamente, das 13h às 21h (nos dias 24 e 25, das 10h às 16h)

Vila de Artesanato Sonho de Natal – Estrutura em frente ao Multipalco

– Domingo a sexta, das 10h às 21h

Programação Paralela – “Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel”*

– 1º a 30 de novembro: Espetáculos diários, às 20h e 21h (descida do Papai Noel somente nas sextas e sábados)

– 1º a 31 de dezembro: Espetáculos diários, às 20h e 21h (com descida do Papai Noel)

– 1º a 12 de janeiro: Espetáculos diários, às 20h e 21h (descida do Papai Noel nas sextas e sábados)

Venha vivenciar o espírito natalino em Canela e compartilhe momentos inesquecíveis com sua família e amigos no Sonho de Natal 2024! Toda programação é gratuita.

* Atividades executadas pelo projeto Luminata e empresas patrocinadoras

Fotos: Lucas Dias