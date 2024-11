Integração PSE promove tarde de saúde, aprendizado e diversão para alunos do 6º ano em Canela

Na última segunda-feira, 30 de outubro, o Parque do Lago, em Canela, foi o cenário de uma tarde especial de integração e aprendizado para alunos do 6º ano das escolas municipais Dante Bertoluci, Cônego João Marchesi e Ernesto Dornelles. Promovido pelo Programa Saúde na Escola (PSE) em parceria com a Unidade de Saúde São Luiz, o evento reuniu dezenas de estudantes entre 14h e 16h, proporcionando uma experiência educativa e lúdica.

A iniciativa teve como objetivo reforçar o vínculo entre saúde e educação, além de promover a socialização e o bem-estar entre os alunos. Durante a tarde, os estudantes participaram de diversas atividades interativas que abordaram temas importantes para o desenvolvimento saudável e consciente, como a importância dos cuidados com a saúde física e mental, higiene pessoal, alimentação equilibrada e práticas de autocuidado e exercício físico

Essas ações foram organizadas por profissionais da saúde e educadores destas escolas, que utilizaram abordagens lúdicas e dinâmicas para tornar o aprendizado mais envolvente e divertido. As atividades buscaram não apenas conscientizar os estudantes, mas também estimular hábitos saudáveis de forma que cada um possa ser multiplicador desse conhecimento em suas famílias e comunidades.

“A integração entre saúde e educação é fundamental para o desenvolvimento integral das nossas crianças e adolescentes. Momentos como esse fortalecem os laços de amizade e proporcionam um ambiente saudável de convivência e aprendizado”, Patricia Reimann, nutricionista e uma das organizadoras do evento.

A Prefeitura de Canela reforça o compromisso de apoiar iniciativas que integrem diferentes áreas de atuação em prol da saúde e educação da juventude, reconhecendo que essas experiências são essenciais para a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com o bem-estar coletivo.

Fotos: João Rosa

Texto: divulgação.