Ação mobiliza comunidade de Canela para sustentabilidade

No sábado (19/10), o COMDEMA (Conselho Municipal do Meio Ambiente) em parceria com a Prefeitura Municipal de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SMMAU) e outras entidades locais, realizou uma ação de coleta de resíduos eletrônicos e conscientização ambiental nos bairros São Rafael e Canelinha. A atividade, iniciada às 9h, teve como objetivo incentivar o descarte correto de equipamentos eletrônicos, promovendo a preservação do meio ambiente e o bem-estar da comunidade.

Com o apoio do Grupo de Escoteiros Abaeté, que disponibilizou um caminhão para a coleta, a ação percorreu as ruas dos bairros, coletando itens como televisores, computadores, micro-ondas e outros eletrodomésticos sem uso. Ao todo, foram recolhidos 16 televisores, 4 micro-ondas, 3 monitores de PC, 2 lava-louças e 2 fornos elétricos, que serão encaminhados para reciclagem e reaproveitamento, reduzindo os impactos ao meio ambiente.

Nova ação marcada para o dia 9 de novembro

Dando continuidade a essa importante iniciativa, no próximo dia 9 de novembro, a SMMAU e os parceiros realizarão uma nova ação de coleta de resíduos eletrônicos, desta vez no centro da cidade. A atividade contará com uma intensa campanha de conscientização sobre a importância da separação correta do lixo.

A escolha do centro para esta próxima etapa é estratégica, pois uma área central concentra uma alta densidade de comércios, residências e prédios públicos, o que aumenta a produção de resíduos e, consequentemente, a necessidade de práticas adequadas de descarte. Frequentemente, a população ainda enfrenta dificuldades para realizar a separação correta entre resíduos recicláveis, orgânicos e rejeitos, o que impacta as qualidades do sistema de coleta seletiva e a destinação final dos materiais. A iniciativa buscará, portanto, orientar os moradores, comerciantes e transeuntes sobre como separar corretamente o lixo e contribuir para uma cidade mais limpa e sustentável

Parcerias que fortalecem a conscientização ambiental

A ação conta com a colaboração de importantes parceiros, incluindo o MARH (Movimento Ambientalista da Região das Hortênsias), a ASSECAN (Associação de Empresários de Canela), o Grupo de Escoteiros Abaeté e a COOCAMARH (Cooperativa de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis da Região das Hortênsias).

Além da coleta de eletrônicos, as equipes realizam uma campanha de panfletagem e conscientização porta a porta, conversando com os moradores e lojistas sobre os benefícios da destinação correta de resíduos e os impactos positivos para o solo e a água, evitando a contaminação por substâncias tóxicas presentes em eletrônicos.

Fotos: divulgação