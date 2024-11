Acidente com van escolar deixa quatro pessoas feridas em Caxias do Sul

Duas adolescentes e duas crianças tiveram ferimentos leves após colisão com micro-ônibus no final da tarde desta quinta (31), na BR-116

Duas adolescentes, de 16 e 15 anos, e duas crianças, de 9 e 6, tiveram ferimentos leves após uma colisão envolvendo um micro-ônibus de transporte universitário e uma van escolar no final da tarde desta quinta (31), no km 154 da BR-116, em Caxias do Sul.

Os dois veículos seguiam no mesmo sentido (Galópolis-Centro), quando o motorista da Van teria tentando uma conversão proibida para acessar a chamada Estrada do Caranguejo, em direção ao bairro Planalto. O microônibus, com placas de São Francisco de Paula e que trazia estudantes de Gramado para a Universidade de Caxias do Sul, não conseguiu frear a tempo e acabou batendo na lateral da Van.

Duas ambulâncias participaram do socorro às vítimas. Apenas a jovem de 16 anos, com suspeita de luxação no ombro, necessitou ser encaminhada para atendimento hospitalar. As demais tiveram escoriações e foram tratadas ainda no local do acidente. O motorista da Van relatou que ligou o pisca-alerta antes de entrar na via, de conversão proibida. O trânsito está liberado no local.

As informações são do Portal Leouve