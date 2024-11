Polícia Civil realiza ações contra o tráfico de drogas, prende três criminosos importantes e fecha nova central de distribuição de cocaína em Canela

Mulher comandava o tráfico após execução do marido

A Polícia Civil de Canela realizou, ao longo desta semana (28 a 31), importantes ações no combate ao tráfico de drogas na cidade, com o objetivo de desarticular grupo especializado na venda de cocaína na modalidade de tele-entrega.

Três criminosos foram presos, inclusive uma mulher, apontada pela Polícia Civil de Canela como a chefe do grupo investigado. Ela assumiu o comando da venda de cocaína após a morte de seu companheiro, recentemente, no litoral norte gaúcho, mantendo uma central de distribuição, gerentes e traficantes sob seu comando.

Os três são apontados pelos policiais civis como responsáveis por manterem pontos onde escondidas as drogas e distribuí-las para que outros traficantes fizessem a venda direta a usuários através de um serviço de entrega.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular do órgão policial, informou que a investigação ocorreu por cerca de dois meses, quando já desarticulados os pontos de distribuição da droga do mesmo grupo criminoso e presos os “gerentes” do tráfico. A autoridade policial destaca que a equipe manteve o foco das investigações nos criminosos, evitando que se rearticulassem para se estabelecerem novamente na venda de cocaína em Canela.

Um dos criminosos foi preso em flagrante, nesta quinta-feira, com cerca de 90 porções de cocaína pesando mais de 50g. A droga estava com ele, na rua, e em uma residência no Bairro São Rafael, sendo avaliada em mais de R$ 5.000,00. Os outros criminosos, incluindo a mulher, tiveram suas prisões preventivas decretadas pelo Poder Judiciário a pedido da Polícia Civil de Canela no curso das investigações.

Os três criminosos, com antecedentes policiais por tráfico de drogas, foram encaminhados ao sistema prisional.