Brigada Militar prende dupla por tráfico de drogas em Gramado

No final da tarde de sexta-feira (01/11), por volta das 17h30, a Brigada Militar, através do 1° Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1°BPAT) prendeu dois indivíduos por tráfico de drogas, em Gramado.

Durante patrulhamento os Policiais Militares avistaram o veículo Fiat Palio, próximo a uma escola, que ao avistar a viatura acelerou e tentou fugir.

Quando abordado, foi constatado que no carro estavam dois homens, de 20 e 24 anos, com antecedentes por tráfico de drogas. Com eles foi encontrado uma sacola branca, contendo 125 porções de cocaína.

Os dois, que são da cidade de Parobé, foram presos em flagrante e encaminhados ao presídio de Canela.