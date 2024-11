Icônica Casa Knorr, em Gramado, será transformada no Memorial Gramadense da Cultura Alemã

No dia 16 de novembro, às 11h, o jornalista e editor Leonid Streliaev, presidente do Conselho do Patrimônio de Gramado, apresentará oficialmente o projeto de transformação da histórica Casa Knorr em um memorial dedicado à cultura alemã. O evento para convidado e imprensa ocorrerá nos jardins do Parque Knorr, em Gramado.

A Casa Knorr, construída em 1940 por João Oscar Knorr, filho de imigrantes alemães, é um marco da arquitetura bávara no Rio Grande do Sul e um dos símbolos mais icônicos de Gramado. “A Casa Knorr carrega um valor simbólico único para Gramado e para a cultura alemã no Estado”, afirma Streliaev. “Ao transformá-la em um memorial, estamos preservando nossa história e criando um espaço de diálogo sobre as influências germânicas que moldaram esta região.”

Com seu estilo peculiar característico, a Casa Knorr é uma das poucas construções bávaras autênticas no estado, ao lado da Casa Die Haberer, na Sogipa, em Porto Alegre. Entretanto, a Casa Knorr se destaca pela sua forte presença na memória cultural dos gaúchos, atraindo visitantes de diversas partes do país. “Esse projeto é um presente para a nossa comunidade e para todos que visitam Gramado. Queremos que as novas gerações conheçam essa parte importante de nossa identidade”, diz Streliaev.

O Parque Knorr, onde se localiza a Casa, já teve diferentes proprietários, incluindo a VARIG e, mais recentemente, a fábrica de chocolates Prawer, que atualmente promove um cuidado ao processo de restauração para preservar as características originais do local. João Knorr, que além de arquiteto amador era apaixonado por jardinagem, projetou pessoalmente o bosque do parque, plantando ciprestes, cedros-do-Líbano, pinheiros selvagens e pinus mexicanos. Em 1954, o parque foi palco da primeira Festa das Hortênsias, evento que consolidou o espaço na história cultural de Gramado.

O novo Memorial Gramadense da Cultura Alemã será coordenado pela Academia Gramadense de Letras e Artes (AGLA), que assumirá a curaria do espaço. “Esse memorial chega em um momento muito especial, justamente quando comemoramos os 200 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul”, pontua Streliaev. “Queremos que o memorial seja um lugar de reconhecimento, celebração e resgate da rica herança alemã em nossa cidade.”