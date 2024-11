Cinco anos de redução: Florybal retira 60% menos resíduos em mutirão

Parque em Canela reduziu de 50 para 20 sacos de lixo recolhidos em arroio

O parque Terra Mágica Florybal realizou sua ação anual de limpeza no Arroio Canelinha, destacando uma redução expressiva na quantidade de resíduos coletados. Em cinco anos, o volume de lixo retirado caiu de 50 para 20 sacos. A iniciativa, que é supervisionada pela técnica química Rosemari Dias, faz parte das práticas ambientais contínuas do parque.

Entre os itens coletados estavam embalagens plásticas, garrafas PET e um pneu. “A cada nova edição, observamos uma diminuição no lixo coletado, o que nos indica que as ações de conscientização estão surtindo efeito”, afirmou a gerente do parque, Leidi Roldo Schneider. Ela também ressaltou o compromisso do parque: “Esse mutirão é um pouco do nosso compromisso com o mundo que queremos deixar para as próximas gerações”.

O parque busca não apenas manter suas instalações limpas, mas também inspirar a comunidade local a adotar práticas sustentáveis. “Nosso sonho é descer lá e cada vez ter menos resíduos para retirar, ver tudo limpo e preservado. Para isso, é necessário a conscientização de todos”, afirma o diretor Tiago Cardoso.

A ação, que já é uma referência em Canela, atrai atenção pela mobilização das equipes e pelo impacto ambiental positivo gerado. Desde 2021, a quantidade de lixo removido vem apresentando uma redução constante, uma tendência que a Terra Mágica Florybal busca manter. O parque reforça que a preservação ambiental é um esforço coletivo, incentivando práticas responsáveis no dia a dia para que futuras ações de limpeza encontrem um ambiente cada vez mais limpo e preservado. Além disso, o parque convida a comunidade a visitá-lo e apreciar a integração entre as atrações temáticas e a natureza bem cuidada, destacando seu compromisso com a sustentabilidade e a conscientização ambiental.