Estação Campos de Canella recebe exposição “APAE Canela através dos meus olhos”

A Estação Campos de Canella (www.estacaocanella.com.br), tradicional “Rua Coberta de Canela”, recebe até o dia 4 de dezembro a exposição “APAE Canela através dos meus olhos”.

A mostra apresenta uma coletânea de fotos feitas pelos assistidos que participam da oficina de Mídias. “O público terá uma oportunidade única de enxergar a instituição sob uma nova ótica, a partir do olhar sincero e sensível dos próprios usuários”, destaca a professora da associação e curadora da exposição, Cristina Freitas Strich.

De acordo com ela, os trabalhos expostos revelam como esses jovens percebem o ambiente, as interações e as emoções que permeiam o cotidiano da APAE. “Cada fotografia não é apenas um registro visual, mas uma janela para as histórias pessoais dos autores das imagens, traduzindo suas experiências em arte e demonstrando sua capacidade criativa”.

Um dos destaques da exposição é a técnica artesanal utilizada na montagem das fotos, que foram transferidas manualmente para placas de MDF. Esse trabalho foi realizado em colaboração com as mães e amigos da associação que participam das oficinas de Arteterapia.

A “APAE Canela através dos meus olhos” é mais do que uma exibição de fotografias, é um convite à reflexão sobre inclusão, diversidade e a importância de valorizar diferentes formas de enxergar o mundo. “Compartilhando suas visões, os assistidos da APAE nos mostram que a arte pode ser um poderoso meio de comunicação, inclusão e transformação social”, finaliza a professora.

A exposição faz parte do “Projeto Estação Cultural em Canela – Cultura o Ano Todo”, que tem o objetivo de propagar a cultura para todos a partir de eventos gratuitos, criando um polo de intercâmbio e difusão cultural no Sul do Brasil. A iniciativatem apoio da Novalternativa Incorporadora. O agente cultural é S&S Produtora.

A Rua Coberta de Canela fica no Largo Benito Urbani nº 77, bairro Centro. O local é famoso por ser um complexo turístico no coração da cidade e reunir o melhor da Gastronomia, Comércio, Cultura e Entretenimento.