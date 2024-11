Tem representação canelense no mata-mata do 14º Aberto do Soberano, de Presidente Lucena. A Associação JÁ Futsal de Canela, entra em quadra na noite da próxima sexta (8), contra a ANPF, de Nova Petrópolis, em busca de uma vaga da semifinal da categoria adulto.

Na sequência, o Napoli, de São Francisco de Paula, enfrenta o Brochier Futsal de Brochier.