Prefeito Constantino Orsolin se reúne com lideranças em Porto Alegre para reivindicar melhorias viárias em Canela

Na última terça-feira (5), o prefeito de Canela, Constantino Orsolin, esteve em Porto Alegre para uma série de reuniões importantes com o diretor-presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), Luis Fernando Vanacor, e com o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella. Durante os encontros, o prefeito protocolou ofício para o desenvolvimento da infraestrutura viária de Canela, visando melhorar a segurança nas estradas e a fluidez do trânsito, especialmente com o aumento de visitantes devido à programação natalina.

Na reunião com Luis Fernando Vanacor, diretor-presidente da EGR, Orsolin solicitou a manutenção da sinalização viária na ERS 235, especialmente nos quilômetros 39 e 40. Essa área concentra alguns dos principais atrativos turísticos da região, como o Mundo a Vapor, a Roda Gigante e o Museu da Nasa, e recebe um elevado fluxo de turistas. Com a proximidade das festividades de final de ano, o prefeito destacou a urgência dessa manutenção para garantir segurança e uma melhor experiência para os visitantes.

Além disso, em conversa com o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, Orsolin apresentou uma solicitação para apoio financeiro destinado à duplicação da rodovia ERS 235, em um trecho crítico entre a Avenida Júlio Travi, no Distrito Industrial, e o acesso ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. O prefeito argumentou que a duplicação desta via é essencial devido ao intenso tráfego de caminhões, ônibus, e veículos pesados que utilizam o trecho, além de ser uma rota importante para o turismo religioso e tradicionalista da região.

Orsolin ressaltou que, com o crescimento do turismo, a duplicação trará benefícios significativos: “A ampliação da ERS 235 não só melhorará o fluxo de tráfego, mas também proporcionará maior segurança para os usuários e fortalecerá a economia local, facilitando o acesso aos nossos pontos turísticos. Esse projeto é fundamental para atender à crescente demanda e promover o desenvolvimento sustentável de Canela”, afirmou o prefeito.

As reivindicações apresentadas pelo prefeito representam um passo importante para garantir melhorias que impactam diretamente tanto a população local quanto os turistas. A Prefeitura de Canela segue empenhada em trabalhar em parceria com o Governo Estadual para assegurar recursos e concretizar esses projetos estruturantes para a cidade.