Rifa do Hospital Arcanjo São Miguel arrecadou cerca de R$ 300 mil

Regulamentado pela Lotaria Federal, sorteio filantrópico concedeu como prêmio um carro Kia Stonic modelo 2024, avaliado em R$ 139.990,00!

A Administração do Hospital Arcanjo São Miguel promoveu um sorteio filantrópico de uma rifa, com participação aberta ao público entre os dias 24 de junho e 25 de outubro, com o propósito de arrecadar recursos para a casa de saúde. Regulamentado pela Loteria Federal e com aval do Sistema de Controle de Promoção Comercial do Ministério da Fazenda, o sorteio concedeu como premiação um veículo Kia Stonic MHEV/SX (zero quilômetro), modelo 2024, avaliado em R$ 139.990,00.

O sorteio foi realizado no último dia 26 de outubro, pela Loteria Federal, tendo contemplada a cartela com o número 27.299, adquirida por Fabrício Rossa. Ao custo de R$ 12,50 cada número, foram arrecadados cerca de R$ 300 mil que serão revertidos em novos investimentos no Hospital Arcanjo São Miguel. O interventor da casa de saúde, Carlos Gober, destaca que o valor será aplicado no novo setor de Endoscopia e Colonoscopia, nos serviços de imagem e no custeio geral do hospital como pagamento de fornecedores. “Este recurso ajudará em muito na qualificação destes novos serviços que estão sendo ofertados”, avalia Gober, ressaltando que a prestação de contas do sorteio será encaminhada ao Governo Federal.

NÚMEROS SORTEADOS EM 26 DE OUTUBRO

Os cinco números sorteados pela Loteria Federal no dia 26 de outubro foram: 48.966, 66.491, 31.106, 73.263 e 41.223. Conforme explica o regulamento do sorteio disponível por QR Code em cada cartela, são selecionados os últimos números de cada sequência para se chegar ao ‘Elemento Sorteável’, que foi 61.633. No entanto, este número não foi comercializado, não havendo ganhador.

Conforme o regulamento, para que então seja definido um vencedor, passa a valer o item ‘Aproximação’, ou seja, o elemento sorteável imediatamente superior dentro da mesma série, ou na falta deste, o imediatamente inferior, repetindo-se este procedimento até que haja um número contemplado. Sendo assim, com base nas regras de aproximação e nos números sorteados pela Caixa Econômica Federal, chegou-se ao número 27.299.

REGRAS DO SORTEIO

Confira o regulamento completo pelo link: https://drive.google.com/file/d/1KqYwYSrpeXKfq1EahDrJ8_3gl8wbHehn .