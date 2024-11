Brigada Militar recebe efetivo em reforço para os eventos de Natal na Região das Hortênsias

Na tarde desta quarta-feira (06/11), o 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT), recebeu o efetivo que atuará em reforço por ocasião do Natal Luz 2024/2025, em Gramado, e Sonho de Natal 2024/2025, em Canela.

Com a Ordem de Operação já inserida no calendário de programação da Corporação (semelhante ao que ocorre na Operação Verão no litoral), o comando da Brigada Militar garante o efetivo destinado ao reforço para este final de ano na região.

O objetivo é garantir a tranquilidade dos milhares de visitantes e turistas que devem passar pela Região das Hortênsias, durante toda a programação dos eventos Natalinos, considerados os mais tradicionais do País.