Schima, De Los Galtchos e Capullo assinam gastronomia na convenção McDonald’s no Copacabana Palace

O Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, foi palco de um evento exclusivo que reuniu mais de 240 franqueados do Brasil na convenção anual da (ABFM) Associação Brasileira dos Franqueados McDonald’s e contou com a presença de vários diretores da empresa e do presidente da Arcos Dourados, Woods Staton, bilionário responsável pela expansão do McDonald’s na América Latina.

O evento teve churrasco com carnes nobres fornecidas pela Marfrig e BRF, fornecedores oficiais do McDonald´s. Para comandar as churrasqueiras no evento especial foram chamados Schima Assador em colab com o De Los Galtchos e Capullo, todos de Canela na Serra Gaúcha.

Os gaúchos convidados para assinar a experiência gastronômica, entre o McDonald’s e seus franqueados, comemoram o fato de promover um evento de churrasco no icônico Copacabana Palace. Para atender o evento as marcas usaram estrutura própria que possuem no Rio de Janeiro como churrasqueiras, equipamentos, além de toda equipe de assadores profissionais.

Os convidados puderam provar carnes e cortes especiais como linguiças recheadas, sobrecoxas, coração, picanha, ancho, costela em tira, short rib, além dos acompanhamentos direto da brasa.

“Para nós é um momento importante e marca nossa expansão no mercado de eventos corporativos, particulares, personalizados e empresariais promovendo nossos serviços para todo o Brasil”, destaca o empresário gaúcho Fernando Schimanoski (Schima Assador).

O evento teve três horas de duração e os sabores e assados da equipe de gastronomia encantou os participantes.

“Sermos reconhecidos como empresas capacitadas para fazer um evento deste porte no Copacabana Palace é um marco para nossa história”, finaliza Schima.