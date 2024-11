Mulheres Empreendedoras receberão homenagens na Câmara de Gramado

A Câmara de Vereadores de Gramado realizará uma sessão solene em homenagem a mulheres que se destacam no empreendedorismo. O evento acontecerá no Dia Municipal do Empreendedorismo Feminino, conforme a lei 4155/2023: no dia 19 de novembro. Será às 18 horas, no plenário Júlio Floriano Petersen.

Serão homenageadas neste ano: Gabriela Ruschel Michaelsen (indicada pela bancada do MDB), Evelisse de Almeida (indicada pelo PSDB), e Helen Pereira Dias (indicada pelo Progressistas). A solenidade será aberta à comunidade e com transmissão ao vivo pelo Facebook e canal do Youtube da Câmara.

Homenageadas



Gabriela Ruschel Michaelsen

Natural de Gramado, Gabriela é bisneta de João Leopoldo Lied, um dos fundadores da cidade. Filha de Romeu e Branca, casada com Geraldo Farina e mãe de Martina, Gabriela possui formação em Ciências Jurídicas e Sociais, com pós-graduação em Marketing. Atuou como advogada por mais de 20 anos e foi conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil (CEDAP). Atualmente, é sócia de seu irmão, Guilherme, em empreendimentos como o condomínio Laken e o Hard Rock Café Gramado. Ela também preside a Sociedade Recreio Gramadense, sendo a primeira mulher a ocupar este cargo em 108 anos.

Evelisse de Almeida

Conhecida como Evi, Evelisse é corretora de imóveis, sommelier e empresária. Aos 43 anos, é casada com Marcelo Soares de Oliveira e mãe de Lorena, de 12 anos. Em 2013, Evi e o marido fundaram o Armazém da Lolô, um empreendimento de sucesso que funcionou por quase 10 anos. Em 2024, ela decidiu abrir um novo negócio, agora no setor de supermercados, área com a qual tem forte conexão, pois seus pais foram proprietários de mercado.

Helen Pereira Dias

Helen Pereira Dias, natural de Gramado, sempre teve o empreendedorismo como uma marca presente em sua trajetória. Desde a infância, suas brincadeiras já revelavam seu interesse pelo universo comercial e ela sabia que um dia teria seu próprio negócio, criando inúmeros planos desde muito jovem.

Foi em 2003, aos 20 anos, que Helen deu seu primeiro passo no mundo dos negócios. Com uma boa ideia, coragem e um pequeno empréstimo, fundou a Estilo Mulher, empreendimento que se tornou a realização de um sonho. Apaixonada pelo trabalho, Helen se inspira diariamente em deixar as mulheres ainda mais bonitas, fortalecendo seu propósito e amor pelo que faz.