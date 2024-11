Confraternização de Natal da APAE Canela: Participe do PIX Solidário

A APAE Canela está organizando sua Confraternização de Natal no dia 13 de dezembro e conta com a colaboração da comunidade para a realização do evento. A ação busca arrecadar doações via PIX, de qualquer valor, para apoiar as atividades da confraternização, que contará com apresentações das oficinas artísticas e a presença do Papai Noel.

Para participar, basta realizar a doação através da chave PIX 54993630592. Após o pagamento, envie o comprovante e uma foto para o WhatsApp da APAE (54-3303-5200) e receba o selo de “Amigo da APAE – Natal 2024”.

Sua contribuição ajuda a tornar esse momento especial para os assistidos e suas famílias.