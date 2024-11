Definidas as equipes finalistas da 1ª Divisão de Futsal de 2024

Estão definidas as equipes que irão disputar a taça de campeão da 1ª Divisão de Futsal de Gramado. Unidos Futsal e Hawai farão a grande final, em melhor de dois jogos, para conhecer quem será a melhor equipe de futsal da cidade em 2024.



A definição dos finalistas ocorreu na última sexta-feira (08), quando foram disputados os jogos de volta das semifinais. No duelo entre Unidos Futsal e Diabos Vermelhos, melhor para o Unidos Futsal, que já havia vencido o primeiro confronto e voltou a vencer, desta vez pelo placar de 4 a 3. Na outra semifinal, Hawai e Panelão empataram em 1 a 1, placar que garantiu o Hawai na decisão, por ter vencido a partida de ida.



O primeiro jogo da final entre Unidos Futsal e Hawai vai acontecer no dia 22 de novembro, sexta-feira, às 20h, no Ginásio Perinão. Já o confronto decisivo pela taça, será no dia 29 de novembro, sexta-feira, às 20h, também no Ginásio Perinão.



Além da disputa pelo título, Hawai e Unidos Futsal brigam também pelos prêmios individuais da competição.



Artilharia:

Mateus dos Reis da Costa (Hawai) – 11 gols

Tarcisio dos Santos Júnior (Hawai) – 10 gols

Renan Guilherme Cardoso (Unidos Futsal) – 9 gols

Denis Romário Z. Martins (Unidos Futsal) – 8 gols

João Henrique Viana (Unidos Futsal) – 8 gols



Goleiro menos vazado:

Vitor Hugo Borges Cardoso (Unidos Futsal) – 14 gols

Lucas Bohn Zinke (Hawai) – 20 gols