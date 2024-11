Donna F.F. é campeã invicta do Futsal de Canela

Equipe chega ao sexto título do futsal feminino, sendo três deles em sequência

O Donna F.F. confirmou a hegemonia do futsal feminino de Canela, sagrando-se tricampeã da competição, ao bater o Blackout por 2 x 1, na última sexta (8), em um jogo duríssimo.

O Blackout chegou a dominar as ações em quadra durante boa parte do primeiro tempo, exigindo grandes defesas de Nati Gross, goleira do Donna. Aos 12 minutos, após grande jogada de Carol, a bola bateu na trave e voltou para Pâmela marcar o gol do Blackout.

O Donna reagiu com a entrada de Karini, que foi eleita destaque da final. Ela aproveitou rebote após forte finalização de Angela, empatando o jogo, falando pouco mais de um minuto para terminar o primeiro tempo.

O segundo tempo seguiu equilibrado, porém, com divididas mais fortes a cada lance. Foi em uma cobrança de falta, que, faltando 13min para encerrar a partida, Angela Masotti marcou o segundo gol, dando a vitória e o título invicto ao Donna F.F.

Agora, o Donna é três vezes campeão consecutivo do Futsal Feminino de Canela e seis vezes campeão, nos anos de 2016, 2017, 2018, 2022, 2023 e 2024.

O vice-campeonato ficou com o Blackout, o Antes do Bar ficou em terceiro e o Boleiras em quarto. A equipe do River recebeu o troféu Incentivo.

Confira as demais premiações do campeonato:

– Disciplina: Donna

– Destaque do Campeonato: Maiara (Donna)

– Destaque da Final: Kariny (Donna)

– Goleadora: Priscila e Maiara (Donna)

– Melhor Treinador: Jader (Donna)

– Defesa menos vazada: Donna