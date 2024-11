Hospital de São Francisco de Paula inaugura novo Centro de Imagens e amplia acesso a exames de diagnóstico

O Hospital de São Francisco de Paula inaugurou, na última quinta-feira (7), o novo Centro de Imagens, um marco importante para a saúde do município. A unidade conta agora com a infraestrutura e os equipamentos necessários para a realização de exames de raio-X, ecografia e mamografia diretamente no hospital, eliminando a necessidade de deslocamentos para outras cidades. Esse avanço foi viabilizado por um somatório de investimentos que inclui 100 mil dólares do Lions de Chicago, em parceria com os Lions de São Francisco de Paula, e R$ 1.800.000 em emendas parlamentares.

Com uma nova estrutura, o Hospital ampliou sua capacidade de atendimento para exames de imagem. Antes, os exames de raio-X, ecografias e tomografias eram enviados a centros de referência em outras regiões do Estado. Agora, com os convênios estabelecidos com o Estado e a Secretaria Municipal de Saúde, exames de raio-X e ecografias podem ser realizados no próprio hospital, garantindo o atendimento contínuo.

Além disso, as mamografias, que antes eram realizadas através de um convênio com o município, agora são oferecidas em parceria com o Estado, permitindo a realização de até 420 mamografias mensais sem custos adicionais para a Prefeitura. O hospital também está aguardando a efetivação do convênio com o Estado para começar e realizar exames de tomografia. De acordo com o Diretor Técnico Institucional do Hospital Tadeu Stringari, o Hospital deve começar a oferecer esse serviço para pacientes do SUS até o dia 1º de janeiro de 2025, após a efetivação do convênio com o Estado. “Com exames como raio-X, ecografias e mamografias disponíveis aqui, no próprio hospital, estamos diminuindo o tempo de espera e ampliando o acesso a diagnósticos essenciais. É um passo importante para a saúde de São Francisco de Paula, e continuamos trabalhando para, em breve, oferecer também exames de tomografia para nossos pacientes do SUS”, afirmou Stringari.

Informações: https://www.saofranciscodepaula.rs.gov.br/