Método revolucionário para quem sofre da coluna chega a Gramado

A população de Gramado, Canela e região, já pode contar com a ajuda da franquia Doutor Hérnia para tratar de problemas na coluna de maneira eficaz e rápida. O Portal da Folha conversou com o Dr. Rodrigo Simonetto, fisioterapeuta/osteopata, com formação também em fisioterapia regenerativa, dentre outras áreas, para que explique como seus mais de 24 anos de experiência podem melhorar a qualidade de vida de quem enfrenta estes problemas e muitas vezes até já pensou que não tivesse solução.

Portal da Folha: Dr. Rodrigo Simonetto, para começarmos, você pode se apresentar para nossa audiência?

Dr. Rodrigo Simonetto: Me chamo Rodrigo Simonetto, sou fisioterapeuta/osteopata formado desde 2000, com mais de 24 anos de experiência no mercado. Tenho formação em fisioterapia regenerativa dentre outras áreas.

Portal da Folha: Dr. Rodrigo, você acaba de trazer uma grande novidade para a população de Gramado, conta mais sobre isso.

Dr. Rodrigo Simonetto: Sou fisioterapeuta, há mais de 20 anos, e uma das maiores queixas que escuto no meu consultório é sobre dores na coluna, especialmente as causadas por má postura e hérnia de disco, isso reforça os dados das pesquisas que apontam que 90% da população tem ou vai ter algum quadro de dores nas costas. E foi justamente no período em que eu analisava estes dados e vendo a grande procura que eu tinha, que eu conheci a Franquia Doutor Hérnia, e que estamos inaugurando uma unidade aqui em Gramado, junto à Mobiclin.

Portal da Folha: Dr. Rodrigo, explica para nós o que é a franquia Doutor Hérnia?

Dr. Rodrigo Simonetto: A Franquia Doutor Hérnia é uma rede de clínicas especializada na prevenção e tratamento não cirúrgico da hérnia de disco e patologias da coluna vertebral. Hoje somos 217 clínicas em vários estados brasileiros e uma unidade nos Estados Unidos.

Portal da Folha: Como funciona o tratamento Doutor Hérnia?

Dr. Rodrigo Simonetto: O tratamento Doutor Hérnia é composto por um exame completo para chegar ao diagnóstico das disfunções do disco, são estudados exames complementares, como radiografias, tomografias e ressonância nuclear magnética, sempre correlacionando a imagem aos sintomas apresentados pelo paciente.

Para cuidar do problema sem intervenção cirúrgica, a franquia Doutor Hérnia criou um protocolo de tratamento, que contempla o ajuste mecânico gravitacional sobre o disco lesionado e gera uma descompressão discal, aliviando os sintomas.

Com uma avaliação mais detalhada, pode-se avaliar em qual protocolo o paciente se enquadra. O protocolo de tratamento tem duração de três meses, sendo duas vezes por semana. Ele abrange todas as fases do tratamento, desde o trabalho biomecânico até os exercícios de fortalecimento. Utilizamos os equipamentos mais modernos disponíveis no mercado mundial para essa finalidade. Temos também, pacotes mais rápidos para outras patologias da coluna, em apenas 1 mês você estará livre das dores.

Em nossa última estatística, a franquia alcançou resultados que comprovam que os pacientes atendidos pelo método Doutor Hérnia tiveram uma capacitação total da coluna vertebral em 95,7%.

Portal da Folha: Qual é o maior diferencial da Clínica Doutor Hérnia?

Dr. Rodrigo Simonetto: Avaliamos o paciente respeitando sua particularidade, com atendimentos individualizados, aliando as melhores técnicas do mundo a equipamentos de última geração.

Além disso, nosso tratamento tem um índice de 95,7% da reabilitação total dos pacientes atendidos.

Portal da Folha: Agora falando de dor na coluna, qual a causa mais comum desta dor terrível?

Dr. Rodrigo Simonetto: A causa mais comum da dor na coluna é a má postura que praticamos no nosso dia a dia, como: carregar peso em excesso ou de forma errada; abaixar o tronco para pegar algum objeto, com as pernas esticadas; fazer rotação do corpo mantendo os pés parados no chão ao invés de rodar todo o corpo; pegar algum objeto em uma estante alta inclinando o corpo para trás ou, ainda dormir de forma errada.

Quando a dor na coluna dura mais que 12 semanas é caracterizada como dor crônica e, por ter causa multifatorial, é bem mais difícil de ser tratada, requerendo a procura de um tratamento especializado.

Mas é importante ressaltar, que independentemente da duração da dor, o indicado é que ao surgimento dos sintomas, a pessoa procure um especialista para avaliar a gravidade do problema e iniciar o tratamento. Sentir dor na coluna não é normal. A dor é um sinal de que algo não está bem.

Portal da Folha: Dr. Rodrigo, você já falou que a dor na coluna é um sintoma da hérnia de disco, mais é verdade que a dor no nervo ciático, também é?

Dr. Rodrigo Simonetto: É sim. O nervo ciático é o maior do corpo humano. Ele é formado por várias raízes, ele se inicia no final da coluna vertebral, passando pelos glúteos e pela parte posterior da coxa. Quando chega ao joelho, se divide entre tibial e fibular comum, continuando seu caminho até os pés. Nesse trajeto todo, ele pode causar dor com sensação de formigamento, pontadas ou choque elétrico.

Quando existe compressão ou inflamação desse nervo, na maioria dos casos causada pela hérnia de disco, surge a dor ciática. Os principais sintomas são incômodos intensos no fundo das costas, no glúteo ou nas pernas – além da dificuldade em andar e manter a coluna ereta. Nesses casos, é importante procurar um especialista para orientações sobre o tratamento adequado.

Portal da Folha: Você quer deixar um recado final para nossa audiência?

Dr. Rodrigo Simonetto: Quero sim. Embora muitas pessoas acreditam ou já tenha escutado que sentir dor na coluna é normal, eu te afirmo: SENTIR DOR NA COLUNA NÃO É NORMAL! Nós da franquia Doutor Hérnia, estamos preparados para lhe atender e ajudar você a ter uma vida, livre das dores! Agende agora uma avaliação, venha conhecer o nosso tratamento.

Portal da Folha: Onde a clínica está localizada a Clínica?

Dr. Rodrigo Simonetto: Na Rua Emilio Leobet, 60, Avenida Central, Gramado. Podem chamar pelo telefone ou whats: (54) 99622-2664. Forte abraço, espero vocês e bora melhorar de vida!